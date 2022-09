VIDÉO - La tempête Fiona frappe la Guadeloupe, un mort dans les inondations

La Guadeloupe fait face à la tempête Fiona. L'île, placée en alerte rouge pour fortes pluies et orages depuis vendredi par Météo-France, est touchée depuis plusieurs heures par de violentes précipitations. Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s'est formée jeudi au centre de l'océan, "a traversé l'archipel guadeloupéen en soirée, elle est à présent en mer des Caraïbes et se dirige vers Montserrat", une île britannique située à 50 km au nord de la Guadeloupe, a précisé Météo-France dans son bulletin de 00H00 heure locale (06H00 à Paris).

La préfecture a annoncé qu'une personne était morte "emportée avec sa maison" dans les flots. Peu avant, le Sdis de Guadeloupe avait confirmé samedi matin à TF1 et LCI que deux personnes étaient portées disparues après une montée des eaux dans le quartier de Basse-Terre. Les recherches sont pour l'heure interrompues - il fait nuit en Guadeloupe - et reprendront dans la matinée.

En outre, 81 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le cadre des opérations de secours, a indiqué la sécurité civile à TF1/LCI. Des équipes ont été prépositionnées dans le secteur sensible des Abymes, les moyens des armées sont en "pré-alerte" et 90 militaires sont présents à Pointe-à-Pitre et à Marie-Galante.

La tempête tropicale s'était éloignée de la Guadeloupe samedi en début d'après-midi (heure de métropole) et se trouvait à plus de 160 km de l'île. Une accalmie était attendue dans les prochaines heures. Les intempéries n'ont pas touché la Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.