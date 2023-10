VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 1ᵉʳ octobre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le mois d'octobre est là, mais les manteaux vont connaitre un répit. Le temps dimanche sera exceptionnellement chaud pour cette période, avec des températures maximales supérieures de près de 10 degrés aux normales de saison sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo France.

Au lever du jour, les températures seront généralement comprises entre 7 et 12 degrés sur un grand quart nord-est du pays jusqu'à l'intérieur des Pays de Loire et à l'Auvergne, entre 12 et 17 degrés ailleurs.

En journée, les températures maximales seront nettement supérieures aux valeurs de saison, excédentaires de 7 à 9 degrés sur une grande partie du pays, voire 10 à 11 degrés sur un large quart sud-ouest.