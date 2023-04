Ensoleillement sur le Nord, pluies et orages dans le Sud : ce qui vous attend pour le week-end du 1er mai

Pour la journée de samedi, avec de l'air très doux en basses couches et l'arrivée d'air froid d'altitude par l'ouest, la masse d'air se déstabilisera et des pluies traverseront la moitié sud, pouvant prendre un caractère orageux dans l'après-midi, indique Météo-France. Le pourtour méditerranéen restera au sec, sous un soleil bien voilé. Au nord, le temps restera sec avec des éclaircies, selon le prévisionniste. Les températures seront douces, comprises entre 18 et 21°C sur la moitié nord, et dans le Centre-Est. Elles baisseront, mais resteront douces, dans le Sud-Ouest avec 20 à 23°C. La chaleur se réfugiera près de la Méditerranée avec souvent plus de 25°C dans l'intérieur des terres, autour du golfe du Lion et en Provence et jusqu'à 27 °C localement.