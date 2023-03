VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 2 mars ? Découvrez les prévisions

Le temps sera jeudi assez nuageux dans l'ensemble, avec à nouveau des pluies sur la Corse, selon Météo-France.

Le temps restera perturbé sur la Corse avec de nombreuses averses qui circuleront sur la façade est. Elles pourront s'accompagner de coups de tonnerre. De la neige tombera à partir de 1000 m sur le relief. Des ondées parviendront à déborder sur les côtes provençales, ainsi que sur les crêtes alpines où quelques flocons tomberont.

Du Sud-Ouest à l'Alsace en passant par les pays de Loire et le Centre, les nuages seront nombreux. De faibles chutes de neige seront attendues sur les Pyrénées et l'Auvergne à basse altitude. Les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron pourront être temporairement blanchies.