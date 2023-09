VIDÉO - Pyrénées-Orientales : 150 hectares de vignes détruits par la grêle et "huit mois à travailler pour rien"

"C'est vraiment très difficile, puisque c'est consécutif : en 2020 on a eu le mildiou, en 2021 la sécheresse, en 2022 une autre année de sécheresse, en 2023 la grêle...", soupire Alain Roca, vigneron à Llupia, 8 km plus à l'ouest.

À Pollestres, près de Ponteilla-Nyls, les grêlons ont cassé 1000 m² de vitres d'une serre. "En début de campagne, on manque d'eau, donc on nous dit qu'il faut faire avec 50% de moins d'eau, on finit la culture et le seul orage qu'on prend nous esquinte", témoigne l'agriculteur Didier Salgado.