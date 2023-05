VIDÉO - Pyrénées-Orientales : enfin de la pluie après deux mois de sécheresse... mais ça ne sera pas assez

Dans le verger du département, c’est le même constat : pour les abricots, il est déjà trop tard. L’agriculteur misait sur les pluies de ces derniers jours pour sauver ses vignes. C’est décidé, il va devoir, là aussi, les sacrifier. "Il y a plus de raisins que de végétation. On va devoir enlever ces raisins puisque là, les vignes sont en train de s’épuiser. On travaille pour produire et là, on va devoir détruire la production, c’est malheureux", réagit-il.