VIDÉO - Pyrénées-Orientales : la sécheresse fait des ravages en plein hiver

La sécheresse qui touche le département des Pyrénées-Orientales est historique. En 2023, on a enregistré une baisse de moitié de la quantité de pluie par rapport à la normale. Un dérèglement qui ne va pas sans conséquences économiques.

Dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a guère que les épithètes qui pleuvent. Le département le plus au sud de la France continentale est à sec depuis près de deux ans, un record. Fin décembre, le soleil rasant de la fin d'après-midi rougit les plants de vigne, recroquevillés face aux assauts de la tramontane et ceux, plus insidieux, de l'absence chronique d'eau. Brice Cassagnes, 42 ans, est vigneron coopérateur à la cave Arnaud de Villeneuve et il sait déjà qu'il ne tirera pas de revenus de ses vignes cette année 2024. “Dans les pires de scénarios, si on n’a pas de pluie, la vigne sera arrachée, elle sera complètement morte", dit-il dans la vidéo en tête de cet article.

Le département a changé de couleur

Tout le département est touché par le phénomène. Sur des photos prises depuis l'espace, les Pyrénées-Orientales, en février 2021 ont totalement changé de couleur en 2024. Pourtant, il pleut ailleurs, et pas qu'un peu. "Depuis le milieu du mois d'octobre, la France est arrosée copieusement", décrit Simon Mittelberger, climatologue à Météo France. À une exception près : le pourtour méditerranéen. Les mesures de restriction sur l'usage de l'eau, en vigueur depuis le printemps 2022, ont encore été renforcées et prolongées jusqu'au 1er février.

L'absence de pluie est en partie due à la géographie. Si les précipitations viennent de l'ouest, elles sont bloquées par le massif des Pyrénées. Mais le dérèglement climatique joue aussi un rôle. Sur le pourtour méditerranéen, "on s'attend à une baisse des précipitations dans le contexte du changement climatique", prévient le climatologue.