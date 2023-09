VIDÉO - Pyrénées-Orientales : les images du déluge de pluie et de grêle

Les images filmées par des habitants montrent un déluge de grêlons de la taille d'une balle de ping-pong, qui recouvrent le sol comme de la neige, à Canohès, à moins de 10 km au sud de Perpignan. Un canal y a débordé et provoqué des inondations. A Thuir également, 5 km plus au sud, le vent a soufflé à plus de 118 km/h, et certaines routes ont été coupées.

Dans la commune viticole de Trouillas, toujours au sud de Perpignan, 80% des vignes ont été détruites. "Il reste 20% sur un secteur déjà touché par la sécheresse qui avait perdu 30% de sa production", a rapporté ce mercredi le président du syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales, ajoutant qu'un bilan englobant les autres communes touchées était en cours.