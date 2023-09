VIDÉO - "Tout s'est écrasé" : dans les Pyrénées-Orientales, d'importants dégâts provoqués par les orages et la grêle

A Canohès, une salle des fêtes rénovée l'année dernière a, elle aussi, été inondée. "On a eu des infiltrations d'eau. Avec la grêle et l'eau qui est tombée, on a carrément le plafond qui s'est décroché", constate ce mercredi Jonathan Ruiz, le responsable des services techniques de la ville.

"On a environ 500 000, 600 000 euros de dégâts. (...) Il faut refaire tout l’intérieur", ajoute le maire (SE) de la commune, Jean-Louis Chambon.