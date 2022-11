Pyrénées : un beau manteau blanc a recouvert les villages de montagne

La boulangère profite, elle aussi, de la chaleur des flammes. Ce mardi matin, en se levant pour faire son pain, elle a découvert ce paysage immaculé. "C'est magique, c'est féérique. Les premières neiges sont toujours excitantes. Et puis à l'approche de Noël, c'est chouette, on rentre dans l'esprit", confie cette dernière. Un peu plus bas dans les champs, les veaux découvrent la neige. Ces chevaux rustiques sont plus habitués. Ces dix centimètres de poudreuse ne devraient pas tenir. Un redoux est annoncé dès la fin de semaine.