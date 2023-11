VIDÉO - Qu'est-ce que le "rail des dépressions", qui va faciliter l'arrivée de la tempête Ciarán en France ?

La tempête Aline le 20 septembre, la dépression Céline le week-end dernier et à partir de mercredi soir, la tempête Ciarán. Depuis mi-octobre, les intempéries s'enchaînent sur la France. Cette fois-ci, le coup de vent prévu devrait être encore plus brutal sur l'ouest du pays, entre risque de dégâts matériels, de chutes d'arbres ou encore de submersion dans les villes côtières.

Les fortes rafales frapperont d'abord sur la Bretagne, avant de longer les côtes de la Manche. Les vents oscilleront entre 110 et 130 km/h dans les terres, et pourront atteindre 150 à 170 km/h sur le littoral breton. Dans les communes du littoral, les municipalités préparent depuis le début de semaine le renforcement de leurs rivages avant le passage du coup de vent. La semaine dernière, la houle et les fortes bourrasques ont déjà causé quelques dommages dans plusieurs communes bretonnes.