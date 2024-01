VIDÉO - Qu'est-ce que le regel, ce phénomène qui rend les routes glissantes ? Les explications d'Ange Noiret

Le regel s'installe sur une grande partie de la France ce jeudi soir. De quoi s'agit-il exactement ? Les explications d'Ange Noiret.

Les chutes de neige ont pris fin progressivement ce jeudi matin des Hauts-de-France à la Normandie en passant par la région parisienne, mais des risques de regel des chaussées dans la soirée et vendredi pourraient créer de nouvelles perturbations sur les routes, avertit Météo-France. On parle de regel lorsque la chaussée gèle puis se dégèle avant de regeler une nouvelle fois, ce qui la rend extrêmement glissante. Ange Noiret est revenu sur les causes de ce phénomène ce jeudi matin dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

"Pour la journée de mercredi, c’était de l’air humide qui rencontrait de l’air froid et ça donnait des pluies verglaçantes. Aujourd’hui, c’est l’inverse, explique-t-il. Il y a de l’air froid qui rencontre de l’air humide. La pluie qui est tombée sur l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie hier (mercredi) après-midi et au cours de la nuit a apporté de l’humidité, créant une couche d’eau liquide au niveau du sol, poursuit-il. Et comme l’air froid se maintient avec des températures négatives, vous avez ce qu’on appelle le regel." Avec le regel des sols mouillés, il faudra se méfier de petits phénomènes glissants si vous prenez la route.

Compte tenu du phénomène de regel attendu dans la nuit, "l’interdiction de circulation du transport scolaire est prolongée jusqu’à 12h ce vendredi 19 janvier", a indiqué ce jeudi après-midi la préfecture de Normandie et de Seine-Maritime, sur le réseau social X. Dans les sept départements en vigilance orange pour neige et verglas (depuis 16h pour le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère et à partir de 18h pour la Savoie et la Haute-Savoie), les préfets appellent aussi les automobilistes à la plus grande vigilance, tout comme dans la région des Hauts-de-France.