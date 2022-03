Quand la météo se trompe : pourquoi les prévisions de mercredi étaient trop optimistes

Forcément, ce décalage de températures a suscité des déceptions. "Les gens qui nous ont téléphoné sur le créneau 9h-10h avaient réservé en terrasse, et quand ils sont arrivés, 60% ont voulu manger à l'intérieur", explique le responsable d'une brasserie d'Annecy (Haute-Savoie) dans le reportage en tête de cet article. "J'avais prévu un tea-shirt un peu plus léger, j'ai été obligée de mettre quelque chose de plus conséquent", confie de son côté une femme.

Comment expliquer un tel écart ? Par les fameuses poussières de sable venues du Sahara qui se disséminent sur la France depuis mardi, donnant parfois au ciel une teinte orangée.