VIDÉO - Quel temps ce dimanche ? Découvrez les prévisions météo

L'après-midi, la perturbation s'étirera de la Lorraine et la Champagne vers le Massif Central, le Midi Toulousain et jusqu'au Pays Basque. À l'arrière, la traîne sera surtout active de la Normandie aux Hauts-de-France et à l'Ile-de-France. Les averses seront localement orageuses près des côtes de Seine-Maritime.

De larges éclaircies domineront en revanche de la région Paca vers le Languedoc et le Roussillon tout au long de la journée, favorisées par le mistral et la tramontane atteignant 60 à 70 km/h en rafales. Le vent de secteur ouest se renforcera sur la façade atlantique et les côtes de Manche, jusqu'à 70 km/h environ en Manche.

Les températures minimales s'inscriront entre 0 et 5 degrés dans l'intérieur de l'hexagone, entre 6 et 10 en bords de mer. Les maximales s'échelonneront de 8 à 10 degrés près des frontières du nord-est à 15 à 16 degrés au sud de la Garonne, et 16 à 18 sur les bords de la Méditerranée.