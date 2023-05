VIDÉO - Quel temps ce dimanche 21 mai ? Découvrez les prévisions météo

De même en Occitanie, la matinée se déroulera sous un ciel couvert et des pluies souvent généralisées et durables. Par contre, de la Franche-Comté et Rhône-Alpes jusqu'à l'est de PACA, le ciel sera plus variable en matinée avec parfois de belles éclaircies. Puis dans l'après-midi, sur toute cette bonne moitié Sud du pays, le temps deviendra lourd et les nuages se feront menaçants. Des averses se déclencheront, parfois orageuses, notamment du Nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au sud du Massif central, les Alpes et le Jura où elles seront plus fréquentes et parfois marquées avec un risque de grêle.

Le nord du pays conservera un temps plus sec. De la Manche et les Pays de Loire jusqu'au Grand-Est, la matinée sera calme mais parfois grise en Normandie avec des nuages bas. L'après-midi, alors que près de la Manche les éclaircies seront belles, des nuages se développeront ailleurs, parfois porteurs de petites averses dans le Grand-Est.