VIDÉO - Quel temps ce dimanche 30 avril ? Découvrez les prévisions météo

Les températures minimales iront de 7 à 11 degrés sur la moitié nord, localement 4 à 6 sur les Hauts-de-France, et 10 à 13 au sud, jusqu'à 16 au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 17 et 21 degrés en général du nord au sud, entre 20 et 24 autour du golfe du Lion.