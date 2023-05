VIDÉO - Quel temps ce lundi 1er mai ? Découvrez les prévisions météo

Le temps restera maussade lundi sur l'ensemble du pays, avec des averses orageuses sur l'Est, selon les prévisions de Météo-France. La façade est conservera un régime d'averses parfois orageuses, ces dernières seront plus soutenues sur l'est de la Provence avec des orages plus nombreux. Sur les Alpes, de la neige tombera vers 2000 m.

Sur l'Ouest, des averses éparses se produiront du sud de l'Aquitaine à la Manche. Le temps sera plus sec de l'estuaire de la Gironde à la Bretagne mais le ciel restera nuageux le matin. En cours d'après-midi, des éclaircies se développeront. Autour du golfe du Lion, Mistral et Tramontane souffleront en rafales entre 60 et 80 km/h, sous un ciel alternant éclaircies et nuages.