VIDÉO - Quel temps ce samedi 20 mai ? Découvrez les prévisions météo

Le temps samedi sera encore pluvieux et marqué par des averses sur la moitié sud, selon les prévisions de Météo-France. Les précipitations gagneront une plus large moitié sud et le temps très nuageux s'étendra au nord-est du pays. Le matin, il pleuvra sur la Côte d'Azur et la Corse, de façon plus marquée sur l'est de l'île.

En journée, ce temps pluvieux s'étendra à tout PACA et à Rhône-Alpes, et se maintiendra sur l'Île de Beauté donnant un arrosage significatif sur la façade orientale et le relief. D'importants cumuls seront également attendus sur les crêtes frontalières avec l'Italie pour la deuxième journée consécutive. Sur la Franche-Comté et le quart sud-ouest, le ciel sera encombré, les ondées concerneront essentiellement le Massif central et les abords des Pyrénées le matin.