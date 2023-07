"Qui regarde trop la météo, reste au bistrot" : ces vacanciers qui gardent le moral malgré le temps maussade

Avec un crachin et des températures dignes d'un mois d'octobre, bonjour les vacances d'été en Bretagne ! Un habitant nous raconte : "Il y en a qui sont venus en vacances chercher la fraîcheur, ils l'ont trouvée". Un peu plus loin, dans un camping, l'heure n'est pas vraiment à l'ouverture des parasols, et cela ne réjouit pas le gérant. Contrairement à l'année dernière, les réservations sont loin d'afficher complet.