Rafales de vent : le littoral du Nord secoué

À première vue, on pourrait imaginer que ce tractopelle lutte en vain contre les éléments. Il ramasse le sable venu s'échouer abondamment sur la digue de Malo et dans les rues voisines. Le vent souffle fort : 80 km/h. La tempête de sable fait rage. Et la course folle du sable sur la plage provoque de drôle de phénomène. Ces escaliers, qui plongent vers la plage habituellement, ont presque disparu sous une tonne de sable.