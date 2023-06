VIDÉO - Sécheresse au nord, orages au sud : pourquoi la France est coupée en deux

Les terres agricoles dans l'Aisne sont extrêmement sèches et craquelées, après plus de trois semaines sans une goutte de pluie. Même constat dans le département voisin, le Nord. Les plantations brûlent sous le soleil. "Le dessous est pourri d'eau, et le dessus est très sec. Si on n'arrive pas à casser la croûte, il n'y a plus d'échange gazeux. Donc, ça va beaucoup moins bien pour les plantes", explique Jean-Louis Proust, agriculteur à Erchin, dans le Nord.