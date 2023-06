VIDÉO - En Normandie, l'eau est plus chaude que l'air

Ciel bleu, vent léger, température douce... Difficile ce lundi matin de résister à l'appel de la mer. L'impression d'une eau plus chaude est partagée, même une fois les pieds dans l'eau. Les océans et les mers se réchauffent. Dans la Manche, l'eau est d'un à deux degrés de plus qu'en temps normal.