Jusqu'à 13 degrés au-dessus des normales : faut-il s'inquiéter de cette météo de fin d'année ?

En ce dernier jour de 2022, les températures sont à l'image de la météo cette année. Ce samedi matin, les sportifs profitaient de cette météo anormalement douce. Certes, il s'agit d'une température agréable, mais elle préoccupe les spécialistes. "On a 19 degrés à Marseille, mais regardez, on a aussi 19 degrés à Strasbourg. Et là, c'est un record, pour cette journée du 31 décembre. On est 13 degrés au-dessus des normales de saison", confirme Tatiana Silva, présentatrice météo sur TF1.

"Ce n'est pas normal, c'est flippant !", s'exclame une passante. "Avec 16 °C le 31 décembre, dans les années à venir, qu'est-ce que ça va être ? C'est inquiétant pour la suite", renchérit un autre habitant.