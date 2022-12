Redoux de fin d'année : un petit air d'été... un 31 décembre

Les pieds dans le sable et la tête dans l'eau, à Arcachon aussi, on profite et on s'interroge. "D'un côté, c'est jouissif, car c'est plaisant de se baigner comme ça un 31 décembre. D'un autre côté, il y a de quoi se poser des questions quant au changement de température", témoigne une habitante.