Redoux : un Noël, pas comme les autres en Haute-Savoie

À neuf heures, il fait dix degrés. À La Clusaz (Haute-Savoie), cette température contraint les vacanciers à laisser les raquettes dans la voiture : "On apprécie la douceur, car on n'est pas obligé de randonner avec dix couches". Dans tous les cas, les vacances à la montagne ont une saveur toute particulière, qu'importe la quantité de neige.

"On est vraiment dans l'esprit de Noël. On continue de profiter de la neige et les glissades sont extra !", témoigne un vacancier, dans le reportage du 13h de TF1 en tête de cet article. Alors il n'y a qu'un seul mot d'ordre : profiter jusqu'à la toute dernière descente.