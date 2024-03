VIDÉO - "Papa, la montagne est tombée" : un arrêt de bus disparaît sous un nouvel éboulement près de Nice

Les Alpes-Maritimes connaissent ces derniers temps des éboulements en série spectaculaires. Suite aux récentes fortes pluies, un pan de falaise s'est effondré à une cinquantaine de kilomètres de Nice. C'est la seule route d'accès menant au village de Coaraze.

Un pan de montagne est tombé sur la route après un éboulement spectaculaire mardi à Coaraze dans les Alpes-Maritimes. Il a emporté une partie de la terrasse d'un habitant, encore médusé. "Il y a eu un glissement et cela a tout emporté, les escaliers, tout... En bas, la voiture a été écrasée."

Deux véhicules ont été ensevelis. Il est impossible de les voir désormais, ils sont recouverts par 1000 m3 de roches.

La catastrophe n'a pas fait de victime, mais pour le fils de Jean-Baptiste qui était sur le chemin de l'école, il s'en est fallu de peu. Au micro du JT de 20H de TF1, il raconte ce qui s'était réellement passé. "Sous l'éboulement, il y a l'arrêt de bus, là où tous les enfants attendent pour le ramassage scolaire. Il est revenu à la maison. Il était asphyxié et complètement paniqué. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il m'a dit 'Papa, il y a la montagne qui est tombée'."

Ce mercredi après-midi, les services du département des Alpes-Maritimes et des experts équipés d'un drone, étaient sur place pour évaluer la situation.

Monique Giraud-Lazzari, maire (SE) de Coaraze, a dû prendre un arrêté de péril imminent. Pour rejoindre le littoral, les habitants de ce village perché mettent désormais quarante minutes de plus. Ces deux dernières semaines, de nombreux éboulements et glissements de terrain ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes, après trois épisodes de précipitations intenses. Sur la départementale 15 coupée en deux, la circulation ne devrait pas pouvoir reprendre trois à six mois.