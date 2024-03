"Beaucoup de gens font des malaises" : les Brésiliens écrasés par une chaleur extrême, jusqu’à 62°C ressentis

Au Brésil, une vague de chaleur exceptionnelle touche particulièrement la région de Rio de Janeiro. Les sept millions d’habitants sont écrasés par des températures qui dépassent les 42°C. Avec l’humidité, la température ressentie a même atteint 62,3°C, comme vous le montre ce reportage de TF1.

Difficile de distinguer le sable sur la plage de Rio de Janeiro (Brésil) noire de monde, transformée en oasis dans une ville fournaise. La température enregistrée ces derniers jours est allée jusqu'à 42°C, mais avec une température ressentie de 62,3°C, un record. Les habitants suffoquent et s’inquiètent. "C'est très préoccupant, parce qu'on se demande jusqu'où les températures vont grimper, quand est-ce que ça va s'arrêter", commente un baigneur face à notre caméra.

Des chaleurs extrêmes liées au réchauffement climatique, et une température ressentie qui explose à cause de l’absence de vent et d’un taux d'humidité élevé. La population qui en pâtit le plus est celle des quartiers pauvres, à l'ouest de la ville. "C'est éreintant vraiment, surtout dans notre situation. Nous n'avons pas assez d’eau pour prendre une douche tous les jours et parfois pas assez pour boire", témoigne une femme qui y habite.

Ce mardi 19 mars, la température a légèrement baissé, avec 32°C enregistrés, et 41°C ressentis. Mais il est difficile de se réjouir pour autant. "On nous dit que ce sera de pire en pire tous les étés, on ne sait plus quoi faire. Nous qui travaillons dans la rue, on sent que ça empire. Il y a beaucoup de gens qui font des malaises dans la rue", assure un vendeur sur un marché. Des conditions dangereuses, notamment pour les plus vulnérables. Notre reportage montre un homme déshydraté, il doit être hospitalisé. Une fois la nuit tombée, les plages sont de nouveau prises d’assaut par les Cariocas, qui peinent à trouver le sommeil, alors qu’il fait encore 30°C.