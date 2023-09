Bordelais : avec les fortes chaleurs, les viticulteurs misent sur des vendanges de qualité

Les vagues de chaleur compliquent aussi les vendanges des blancs. Pour récolter au meilleur moment, il faut utiliser des méthodes radicales. "Pour garder la fraîcheur des arômes de blanc et de rosé, il faut ramasser de bonne heure et entre 18 et 20 degrés. Donc, on commence actuellement entre 2 et 3 h du matin pour finir à 10 ou 11 h", admet Mathieu Mercadier, viticulteur à Blasimon.

Les températures devraient rester élevées dans les prochains jours. Les vendanges, elles, dureront au moins jusqu'à la fin du mois de septembre.