"C'est la première fois que je vois ça" : jusqu'à 60 cm de neige... les habitants surpris dans l'Hérault

Dans l'Hérault, placé en vigilance orange neige-verglas ce jeudi, il est tombé jusqu'à 60 centimètres de flocons par endroits. Une telle quantité dans le département, forcément, ça surprend et ça prend même de court les habitants. Une équipe de TF1 est allée à leur rencontre.

Sur cet axe routier en direction de Béziers, ce camionneur n'ira pas plus loin : "La route est barrée, mais on n'est pas au courant", peste-t-il, expliquant qu'il va devoir se renseigner pour savoir par où passer. Dans le nord de l'Hérault, surpris par la neige, avec jusqu'à 60 centimètres par endroits ce jeudi matin, de nombreuses routes sont ainsi bloquées.

Dans son camion, Mélissa cherche elle aussi un moyen de continuer son chemin. Elle n'avait pas anticipé de telles perturbations à cause de la neige. "Ils en avaient annoncé hier, un peu cette nuit, mais pas ce matin. Et ça n'arrête pas depuis ce matin en fait. J'espère ne pas casser le camion et arriver à bon port et être chez moi vendredi soir". Surprise aussi pour ces deux automobilistes, contraints d'équiper leur voiture de chaînes neige en urgence.

La déneigeuse, ces autres habitants l'attendent avec impatience. En attendant, ils déblaient leurs voitures complètement ensevelies. Une épaisse couche de neige, c'est une situation rare dans l'Hérault. "Je m'attendais à quelques centimètres, mais là, franchement, cette année, c'est tombé, souligne l'un des conducteurs, une pelle à la main. Ça m'a surpris au réveil ce matin. C'est la première fois que je vois ça". Le département est placé en vigilance orange jusqu'à 16 heures ce jeudi. La neige devait continuer de tomber toute la journée.