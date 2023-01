VIDÉO - Cet Alsacien prédit la météo grâce... aux oignons

"Mon père le faisait, et il y a encore des paysans qui le font". Rémy Gullung, habitant de Hartmannswiller, dans le Haut-Rhin, perpétue une étonnante méthode traditionnelle pour prédire la météo de l'année à venir : dans le reportage de TF1 ci-dessus, on le voit aligner douze moitiés d'oignon devant sa fenêtre, qu'il saupoudre ensuite de gros sel. Rien à voir avec une recette de cuisine, cette technique de l’oignon coupé permettrait de prédire les mois secs ou pluvieux pour la nouvelle année : le sel absorbant l’eau de l’oignon, certains resteront humides et d’autres seront complètement asséchés... sans vraiment que l'on sache pourquoi. "Si l’oignon qui était défini 'janvier' a beaucoup tiré d’eau, janvier sera humide", et ainsi de suite, résume notre météorologue amateur.

Pour estimer la météo des prochains mois, le retraité de 69 ans utilise également, équipé d'un baromètre, la méthode des "loostags", dite de la "petite année", basée sur l’observation du temps entre le surlendemain de Noël, le 26 décembre, et l’Épiphanie le 6 janvier. Comme pour les oignons, le temps constaté lors de chacun de ces douze jours indiquerait celui d'un mois de l'année à venir.