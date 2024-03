Tempête Nelson : les images des dégâts provoqués par de violentes rafales

Au total, six départements de la façade Atlantique étaient en vigilance orange pour vent violent jusqu'à jeudi après midi. À la pointe du Raz, des rafales ont été enregistrées à 183 km/h.

En quelques secondes, les dégâts sont à peine croyables. Une grande ferme de Vendée n'y a pas échappé : cinq bâtiments ont été détruits. À Challans, le vent a tout balayé sur son passage. Par endroit, même le béton a cédé face au vent. Guillaume Chevrier, propriétaire des lieux et éleveur de bovins, s’est fait très peur. Deux de ses vaches sont mortes sous les décombres. Le couple d'éleveurs n’a pas dormi de la nuit.

Des rafales à plus de 130 km/h

Plus au sud, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, toujours en Vendée, deux camionnettes de plusieurs tonnes sont soulevées par le vent et finissent encastrées contre un mur. Dans la même commune, une partie du toit d’une école s'est envolée. Ce jeudi encore, sur le littoral du Finistère, on retrouvait une mer déchaînée. Au Conquet, des rafales à 130 km/h ont été enregistrées. Pour prendre une photo, il valait mieux rester en hauteur.

Un peu plus loin, à la pointe du Raz, des rafales ont même dépassé les 140 km/h. Le vent soufflait encore ce jeudi matin à La Rochelle. Pour Arthur Chevalier, tailleur de pierre, il est impossible de travailler en utilisant son échafaudage.