Chutes de neige en plaine : les images des régions françaises sous les flocons

Dans plusieurs départements, la neige a fait son retour à basse altitude ce jeudi. Le JT de TF1 vous montre les images.

On a rarement connu des changements de températures aussi brutaux. Alors qu’un nouveau record de chaleur précoce a été battu le week-end dernier, la neige vient de faire son retour dans l’Hexagone. Dans le Bas-Rhin, où se rend une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article, quelques centimètres de neige ont repeint le paysage en blanc et replongé les habitants en hiver ce jeudi matin.

"On s'attendait quand même un peu plus au soleil qu'à la neige", témoigne, ébahie, une habitante dont le potager fait les frais de ce coup de froid. "Samedi, il faisait très beau. On a nettoyé les jardins, on a fait le premier barbecue de l'année, on a tous mangé en extérieur", raconte-t-elle. La vigilance jaune neige-verglas a été levée par Météo-France à la mi-journée dans le département du Bas-Rhin, et ce fin manteau blanc devrait totalement disparaître dans les prochaines heures.

Les images des régions françaises sous les flocons Source : TF1 Info

Si les températures baissent autant, c'est à cause d'une masse d'air froid en provenance du nord de l'Europe. Dans plusieurs départements, les températures sont nettement inférieures aux normales de saison. Comme le montrent les images dans la vidéo à retrouver ci-dessus, la neige est aussi tombée en abondance dans le Massif central, la Creuse et le Puy-de-Dôme, ainsi que dans les Vosges et en Haute-Savoie. Selon Météo-France, ce froid devrait se maintenir jusqu’à la fin du mois d’avril.