VIDÉO - Coulée de boue meurtrière dans l'Aisne : comment empêcher de tels drames ?

Les coulées de boue relèvent de l'aménagement du territoire sur certaines communes. Comment se prémunir contre les effets du ravinement ? L'une des solutions consiste à replanter des haies, là où elles avaient été arrachées.

Une femme est morte dans l'Aisne, emportée par une coulée de boue qui a littéralement éventré sa maison. L'eau était arrivée soudainement, vers minuit, dans le village de Courmelles, près de Soissons. Dans la maison de parpaings construite au pied d'une colline, elle est montée jusqu'à 1,60 m, et a fini par emporter la façade.

Des coulées de boue de ce type sont recensées de plus en plus souvent dans des communes rurales, favorisées par la disparition des haies dans les zones agricoles, et la succession d'épisodes de sécheresse et de pluies abondantes. Le 20H de TF1 s'est rendu dans plusieurs villages de l'Artois, dans le Pas-de-Calais, où des mesures sont mises en place pour essayer d'atténuer ces phénomènes.

Un mort dans l'Aisne : une coulée de boue dévastatrice Source : JT 20h Semaine

Denis se souvient encore de la coulée de boue qui a touché son village de Frévin-Capelle (Pas-de-Calais). "Ça a commencé à pleuvoir pas mal, pleuvoir de plus en plus avec des grêlons, et après, on a commencé à voir l'eau monter", raconte-t-il dans le reportage en tête de cet article. C'était il y a six ans et depuis, Philippe Carton, le maire (SE) de cette commune rurale de l'Artois, a réalisé des aménagements.

Haies et fascines

1500 mètres de haies ont été plantées, ainsi que des dizaines de fascines, des murets réalisés exclusivement en bois. "Les haies, ça freine la boue. Ça filtre un peu l'eau et aussi la boue", explique-t-il au micro de TF1. Les périodes de sécheresse sont plus importantes dans cette région, régulièrement touchée par des phénomènes analogues ces dernières années. Après un orage, l'eau ne s'infiltre plus dans les sols, mais ruisselle dans les champs. Il faut donc la stocker pour la ralentir.

Quinze kilomètres plus loin, à Béthonsart, un bassin de rétention d'eau a été créé. Une solution artificielle, qui permet au village situé en aval, de ne plus être inondé. La prochaine étape sera la création de barrages, comme dans le village de Pas-en-Artois. Les travaux commenceront en fin d'année 2024. En tout, 10.000 mètres cube d'eau pourront être ralentis, l'équivalent de quatre piscines olympiques. Tous ces aménagements ont un coût, le département du Pas-de-Calais a déjà investi plus de 600.000 euros sur ce type d'ouvrages.