VIDÉO - Cyclone à La Réunion : toujours confinés, des habitants témoignent

Le passage du cyclone Belal à la Réunion a été moins dévastateur que redouté ce lundi matin. Si l'alerte violette a été levée, la population doit rester confinée. Des habitants témoignent auprès de TF1.

"Le plafond s'est fissuré à cet endroit-là." Avec des rafales mesurées entre 140 et 160 km/h, cette habitante craint que son plafond ne s'envole avec le passage du cyclone Bélal, qui a traversé la Réunion ce lundi 14 janvier. D'autres habitants ont enregistré dans la nuit le vacarme qui les a empêchés de dormir.

"On a passé une nuit un petit peu compliquée, rythmée par beaucoup de rafales de vent, des pluies qui se sont intensifiées vers 4h du matin", témoigne Cyrille, dans la vidéo TF1 en tête de cet article.

De l'eau non potable et des coupures d'électricité

Ce père de famille a tenté de se protéger au maximum en attendant que la tempête passe. "On a essayé de mettre quelques matelas de part et d'autres pour essayer de se protéger, en cas d'explosion des vitres par exemple. On avait aussi mis du scotch pour limiter les éclats de verre", décrit-il.

Si l'eau coule encore chez lui, elle n'est plus potable. Mais chacun s'y était préparé. "On a pas mal de réserves, environ 40 litres pour tenir les quelques jours", explique-t-il, alors que 30.000 personnes n'ont plus d'eau courante sur l'île. "On a fait le plein d'eau, on a encore des packs dans la voiture au cas où. Ensuite, on a les frigos qui sont remplis. On a fait aussi le plein de céréales, de pain de mie", détaille Tess, une autre habitante de l'île. "On s'est mis à l'abri au moins au niveau de l'eau. Parce qu'on peut s'arrêter de manger pendant un jour ou deux mais par contre l'eau, non", souligne-t-elle.

Si l'alerte violette a été levée, tous les habitants de l'île ont pour obligation de rester confinés chez eux jusqu'à mardi matin. Par ailleurs, une habitation sur trois n'a plus d'électricité. C'est le cas d'un journaliste de TF1 présent sur place, Vincent Lamhaut. "Désormais, depuis trois heures, on a une coupure d'électricité, plus rien ne fonctionne. Pas d'appareil d'électrique, plus de lumière aussi. C'est pour ça qu'on a acheté beaucoup de bougies, ça nous aidera pour la nuit qui arrive", explique-t-il.

Beaucoup de maisons n'ont pas de volets et l'eau commence à s'infiltrer. Des entrées de maison font office de garage. Les habitants font comme ils peuvent pour rester à l'abri. Ils n'ont pas d'autres choix que de prendre leur mal en patience en attendant que la tempête ne passe.