Déluge de grêle et de boue : les images des dégâts des violents orages de la nuit dernière en Île-de-France

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de forts orages accompagnés de grêle ont frappé l'Hexagone, notamment l'Île-de-France. Ce jeudi, les dégâts dans certaines communes sont impressionnants. Le JT de TF1 vous montre les images.

La petite pelleteuse de la commune de Vémar, dans le Val-d'Oise, va en avoir pour toute la journée pour déblayer le centre du village, recouvert d'une épaisse couche de boue charriée depuis les champs aux alentours. "On nettoie la voirie pour que ça circule, que les gens puissent passer, puissent aller aux commerces. Du nettoyage, voilà", explique un homme en pleine action dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Les routes se sont transformées en piste de rallye. À pied, ce n'est pas très praticable non plus. Devant la pharmacie du village, en attendant le nettoyage des services techniques de la ville, la mairie a tenté de faire au mieux pour éviter que des passants ne glissent en raison de la boue. "Je marche sur ce qui a été préparé pour rentrer à la pharmacie pour ne pas glisser, sur du carton", confie un habitant. Malheureusement, les cartons placés sur les trottoirs ne tiennent pas longtemps.

En quelques minutes de pluies diluviennes, un riverain a vu l'eau inonder sa cave. "J'avais tout le gravier qui était là, qui est descendu dans ma cave. Cela a bouché mon regard, la pompe ne marchait plus et puis, la grille qui était là a été bouchée par les gravillons, et c'est monté à 30 centimètres", raconte-t-il.

L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle touché

À côté, à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, c'est une averse de grêle qui ravagé le centre du village. Comme le décrit une habitante : "Regardez là-bas, c'est un tronc d'arbre qui est arrivé des champs. Regardez comme ça coule".

Au matin, une seule chose à faire, constater les dégâts : des voitures cabossées, aux phares cassés, des caves inondées. Là encore, les services techniques de la ville sont sur le pied de guerre. "Je contrôle le réseau assainissement. Depuis ce matin, je n'arrête pas de courir à droite, à gauche pour répondre aux demandes des gens", explique cet agent. Une telle quantité de grêle n'avait jamais été vue depuis au moins un demi-siècle, d'après les habitants.

Juste à côté, à Roissy-Charles de Gaulle dans le Val-d'Oise, un déluge a eu lieu à l'intérieur du plus grand aéroport du pays, jusque dans les salles d'embarquement. À l'extérieur, sur les images que montre notre reportage, la grêle s'abat en masse sur les pistes, obligeant une dizaine de vols à être détournés vers d'autres aéroports. Mais une trentaine d'autres vols n'a également pas pu atterrir à Orly.