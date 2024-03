"Des courants très forts" : le corps d'un homme retrouvé, deux enfants toujours recherchés après les crues dans le Gard

Le bilan des crues dans le Gard est monté à quatre morts ce lundi avec la découverte du corps d'un homme. Il s'agit sans doute celui du père de famille porté disparu depuis samedi soir. Ses deux enfants, de quatre et treize ans, restent activement recherchés.

Après des jours de recherches, le corps d'un homme a été retrouvé ce lundi sur les berges du Gardon, a annoncé la préfecture du Gard, portant le bilan des crues à quatre morts. Il s'agirait selon toute vraisemblance de celui du père de famille disparu depuis samedi soir avec ses deux enfants, emportés par les eaux alors qu'ils traversaient en voiture un pont submersible, à Dions.

Seule la mère de famille avait été secourue, les deux enfants du couple, âgé de quatre et treize ans, restant toujours introuvables. D'importants moyens sont déployés sur place pour les retrouver, une centaine de pompiers et autant de gendarmes quadrillent notamment la zone, appuyés par deux hélicoptères, trois drones, six chiens et des sauveteurs aquatiques.

20 km de berges à explorer

Mais la mission est périlleuse alors qu'au total, vingt kilomètres de berges doivent être explorées. "Même lorsque la décrue est opérée, on constate encore que les eaux sont particulièrement chargées en boue, en branchages", explique dans le reportage en tête de cet article Eric Agrignier, chef de la communication au sein du Sdis 30. "Il y a certains endroits et c'est spécifique à ce cours d'eau, le Gardon, où il y a des courants qui peuvent être très forts par endroit", ajoute-t-il.

À titre de repère, lors de la crue, l'eau était montée de près de huit mètres en quelques heures. D'après la police, une signalisation était en place pour indiquer le danger sur le pont, mais la barrière fermant la circulation a été installée, elle, peu de temps après l'appel de détresse de la famille aux pompiers. "A 23h30 est enregistré au Codis l'appel de détresse des automobilistes et à 23h45 est installée la barrière", explique Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard.

Une enquête judiciaire permettra de déterminer les circonstances exactes de ce drame.