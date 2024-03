"J'en ai jamais vu d'aussi puissantes" : les vagues et les rafales font leur spectacle dans l'Hérault

Avec des vents très violents et des pluies torrentielles, le département de l'Hérault était ce mardi en vigilance orange vagues-submersion. La conséquence d'un épisode cévenol qui a provoqué d'importants dégâts.

Pluie battante sur les routes de l'Hérault. En une journée seulement, l'équivalent de deux mois de précipitations s'abat sur le pourtour méditerranéen. Résultat, pour l'après-midi du 26 mars, des routes inondées, comme à l'entrée de Palavas-les-Flots (Hérault). "C'était beaucoup de pluies, peut-être un peu trop...", sourit un conducteur interrogé dans le 20H de TF1.

"J'en ai jamais vu d'aussi puissantes"

Même chose à Frontignan, quelques kilomètres plus loin, et plus rare en Méditerranée, la mer se déchaîne. Ce mardi matin, à Sète, des vagues de quatre mètres de haut s'écrasent sur la corniche. Les habitants immortalisent la scène. "Ça fait trente ans que je suis de Sète et j'en ai jamais vu d'aussi puissantes que ça", explique un passant.

De puissants rouleaux, poussés par des rafales à 100 km/h. "C'est vraiment à décoiffer, on va s'envoler !", s'amuse une promeneuse. Un épisode cévenol de courte durée. La vigilance orange vague-submersion a été levée dans l'après-midi. Au total, 100 millimètres de pluie sont tombés dans l'Hérault.