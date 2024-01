VIDÉO - Les images aériennes de la Normandie sous la neige

La neige et le verglas ont rendu les déplacements compliqués ce mardi en Normandie, drapée d'un épais manteau blanc. Vu du ciel, le spectacle est saisissant. Le JT de TF1 a capturé des images par drone dans le Calvados et l'Eure.

Les habitants de la Normandie se sont réveillés au milieu d'un paysage enneigé. Ce mardi en début de matinée, cinq centimètres de neige ont été relevés autour de Caen (Calvados), trois centimètres à Évreux (Eure) et près de dix centimètres localement endroits dans l'Orne et la Manche. L'épisode neigeux a surpris tout le monde, y compris les modèles météorologiques, rendant les déplacements compliqués dans la quasi-totalité de la région, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Ce mardi matin, les quatre départements ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France.

À Beaumont-en-Auge, près de Deauville et Trouville (Calvados), la campagne était couverte d'un épais manteau neigeux dans la matinée, comme le montrent les images ci-dessous, filmées à l'aide d'un drone.

Vague de froid : le Calvados sous la neige filmé par un drone Source : TF1 Info

La grande plage de Deauville était elle aussi recouverte de neige. Certains en ont profité pour s'offrir une balade à cheval :

Vague de froid : la plage de Deauville sous la neige filmée par un drone Source : TF1 Info

À Feuguerolles, près de Neubourg (Eure), où la neige est tombée en abondance, les paysages ressemblaient plus à la Savoie qu'à la Normandie, comme le montrent les images ci-dessous :

Vague de froid : l'Eure sous la neige filmée par un drone Source : TF1 Info

Les cumuls de neige attendus sur la Basse-Normandie au cours de la journée étaient en moyenne de l'ordre de 5 à 8 cm au total, selon Météo-France, qui n'exclut pas de maintenir la vigilance encore pour la journée de mercredi.