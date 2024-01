Grand froid : les astuces pour rester au chaud chez soi (sans monter le chauffage)

Pour se prémunir contre le froid à domicile, il n’est pas nécessaire d’augmenter le chauffage. Plusieurs astuces existent en effet pour préserver la chaleur et réaliser des économies. TF1 a notamment recueilli les conseils d'une retraitée experte en la matière.

Mardi matin, dans la commune de Bouliac, en Gironde, il fera -4°C. Cette journée et celle de mercredi s’annoncent comme les plus froides de la semaine. Sous abri, les températures seront généralement comprises au réveil entre -8 et -2°C en France, localement jusqu’à -10°C en Auvergne et dans le Limousin. Mais, avec la bise de nord-est qui soufflera à 30-40 km/h dans la plupart des régions, le ressenti sera inférieur de 3 à 5°C, affichant ainsi -12 en Lorraine, -11 à Lille, -10 en Normandie ou encore -8 en région parisienne, détaille notre spécialiste, Guillaume Woznica. De quoi faire exploser les factures de chauffage... Sauf quand on connaît les astuces pour rester au chaud chez soi sans y avoir recours.

"On commence par fermer les volets quand le soir tombe, parce que c’est à ce moment-là qu’il fait plus froid. Vous fermez aussi les rideaux. Quand ils sont un peu épais, c’est une belle protection, pour garder la chaleur initiale et même l’augmenter d’environ 2°C", nous explique Nadine Cott, une retraitée de Bouliac qui maîtrise le sujet. L’idéal étant de se munir de rideaux thermiques, dotés d’une doublure polaire isolante et disponibles à prix abordables dans tous les magasins de bricolage, permettant de gagner 3 à 4°C dans son logement. Et un peu plus encore avec des tapis au sol.

Autre conseil : vérifiez bien l’isolation des portes et des fenêtres, à maintenir fermées, pour éviter les courants d’air. Et si besoin, procurez-vous des petits coussins à glisser sous les ouvertures, voire des adhésifs pour calfeutrer toutes vos menuiseries, c'est-à-dire toutes vos entrées d’air. C’est facile, rapide et peu cher : comptez une dizaine d’euros pour l’ensemble de ces équipements. Vous pouvez, en outre, agrémenter le tout d’un film réfléchissant à coller derrière le radiateur, afin de renvoyer toute la chaleur vers la pièce au lieu d’en perdre une partie vers le mur.

En journée, en revanche, il est préférable de laisser les volets ouverts, pour que les rayons du soleil tapent sur les vitres et réchauffent ainsi votre intérieur. Enfin, et c’est sans doute l’astuce la plus étonnante, il convient d’aérer votre logement, même lorsque les températures sont négatives. "C’est indispensable, 5 à 10 minutes par jour", éclaire encore Nadine Cott. Dans ces proportions, et un seul côté de la maison à la fois, toujours pour éviter un courant d’air, cela permet de chasser l’humidité et d’avoir un air sec, donc plus facile à chauffer.