REPORTAGE - Finistère : la (longue) course contre-la-montre des agents d'Enedis pour rétablir le courant

L'électricité fait enfin son retour après une semaine de système D dans cette famille. Ils continuent à utiliser leur réchaud pour la cuisine et le poêlon à bois pour se chauffer. Mais c'est bientôt la fin de la galère. Juste derrière leur fenêtre, il y a deux camions d'Enedis. Et pour encourager les équipes sous la pluie, quoi de mieux qu'un bon café. "Partout où on va, les gens sont gentils", nous lance un technicien.

Un peu plus tôt ce matin, la journée de ces techniciens a commencé autour d'un petit déjeuner. Il fallait prendre des forces. "On n'est pas sur un sprint, on est sur une course de fond. Une journée peut durer jusqu'à 20 heures, 21 heures le soir", affirme un technicien. Depuis mercredi dernier, cette vingtaine de techniciens a quitté la Bourgogne, 11 heures de route en camions, pour venir en renfort dans le Finistère.