De violentes intempéries ont touché la nuit dernière la commune de Naujac-sur-Mer, dans le Sud-Ouest. Ce mardi, les habitants sont encore sous le choc des grêlons impressionnants qu'ils ont vus déferler. Une équipe de TF1 a constaté les dégâts sur place, alors que d'autres orages se profilent.

Des grêlons par centaines, suivis de très fortes pluies. En l'espace d'à peine 10 minutes, les habitants de Naujac-Sur-Mer, en Gironde, ont vécu un cauchemar. "Cette nuit, on aurait dit des jets de pierres et de cailloux sur la toiture, raconte un retraité. C'était infernal. J'ai 87 ans, je n'avais jamais vu ça". À l'intérieur de sa maison, les dégâts sont visibles : le plafond est fichu, trempé par la pluie. Cet homme n'a rien pu faire, il a lutté pendant des heures à l'aide de modestes bassines. "J'ai passé ma nuit sur le fauteuil à vider les gamelles", résume-t-il.

Plus loin dans le quartier, la vitre arrière d'une voiture n'a pas résisté. "Je pense qu'il devait être gros celui qui a tout cassé, lance sa propriétaire en tentant d'en rire. On va tout nettoyer, on va essayer de la mettre à l'abri pour ce soir... ça se répare", philosophe-t-elle.

Depuis ce mardi matin, les habitants se pressent en mairie pour déclarer leurs sinistres. Plus de 200 foyers ont été touchés, le maire est débordé. "La priorité, indique Yves Barreau face à notre caméra, c'était de pouvoir recenser les gens, voir ceux qui étaient en difficulté. On n'a pas eu jusqu'à présent de sollicitations de relogement. L'urgence, c'est effectivement de protéger les maisons, c'est prendre les dispositions pour limiter les dégâts maintenant." Face à l'ampleur des dégâts, l'élu a déjà demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Sur les toits, les couvreurs sont à pied d'œuvre. "Il faut changer ce qui est cassé d'urgence, nous explique l'un d'eux. ( ) On bâche tout ce qu'on peut, parce que ce soir, ça va revenir, et apparemment, c'est plus grave que ce qui s'est passé cette nuit".

De nouveaux orages et de la grêle sont attendus à partir de 18 heures ce mardi. Quatre départements du Sud-ouest sont placés en vigilance orange.