"Malheureusement, ce n'est pas terminé" : en Vendée, le front de mer envahi de sable à cause des grandes marées

En cours depuis trois jours, les grandes marées vont encore prendre de l'ampleur dans les prochaines heures. Sans doute parmi les plus fortes de ces dernières années, elles ont déjà provoqué d'importants dégâts le long du littoral. En Vendée, de nombreux commerces et restaurants se sont retrouvés envahis de sable.

L'océan a des envies de conquête. Comme prévu, il est arrivé en force sur les côtes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), poussé par les grandes marées exceptionnelles qui ont débuté ce week-end. Présentées comme les plus fortes de ces dix dernières années, elles devraient encore gagner en intensité ces prochaines heures et provoquer d'importants débordements.

Dans la commune vendéenne, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau... et dans le sable, avec pas moins de 30 centimètres qui recouvraient le remblai lundi matin, comme le montre le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Commerçants et restaurateurs dépités

Pour les commerçants et les restaurateurs du front de mer, la journée a démarré par une grande opération nettoyage. "On est en train de racler toute l'eau et tous les cailloux qui ont été ramenés par la marée cette nuit pour pouvoir accéder au restaurant et peut-être ouvrir", explique Benoît Renaudin, cogérant de L'Océania, l'un des établissements touchés. "C'est fatiguant moralement, c'est dur..."

Avec tout le sable qui est arrivé, on a une sorte de tremplin qui s'est formé François Blachet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Toute la journée, des tracteurs sont réquisitionnés pour retirer les tonnes de sable. "On dessable le remblai. Et demain, on devra refaire pareil", lance Stéphane Gomit, un agent technique de la ville qui s'affaire, espérant que ses collègues et lui auront ainsi "moins de travail".

"Avec tout le sable qui est arrivé depuis plusieurs jours, on a une sorte de tremplin qui s'est formé et qui monte sur le remblai", nous montre François Blanchet, le maire (SE) de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, interrogé sur la plage. "C'est ce qui explique que c'est passé par-dessus en quantités impressionnantes. Malheureusement, ce n'est pas terminé parce qu'on a encore trois ou quatre grandes marées d'ici à mercredi." Avec un coefficient de 117, la plus importante d'entre elles était attendue dans la nuit de lundi à mardi.