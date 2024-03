Grandes marées décennales : les images du spectacle sur les côtes françaises

Les plus grands coefficients des grandes marées d'équinoxe sont attendus ces lundi et mercredi. Mais dès dimanche, la mer s'est retirée très loin et est aussi parfois montée très haut. Les équipes de TF1 ont compilé des images remarquables de ce spectacle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cap-Breton ou encore Saint-Valery-en-Caux.

Les images, aussi rares que saisissantes, témoignent de l'intensité du phénomène. Alors que les plus grands coefficients des grandes marées d'équinoxe sont attendus lundi sur les côtes françaises, un avant-goût de ce spectacle unique s'est offert aux badauds dès dimanche.

À Saint-Gilles-de-Vie par exemple, en Vendée, la plage a complètement disparu, tandis qu'à Capbreton, dans les Landes, les vagues ont atteint les cinq mètres de haut, entrainant la fermeture de l’accès au front de mer. Le Mont-Saint-Michel, lui, est redevenu une île ce dimanche soir et plus au sud, à Biscarosse, les camions bennes ont profité de la marée basse pour réensabler la dune.

Ces séquences, compilées dans le reportage en tête de cet article, sont le fruit d'un phénomène qui ne se présente que quelques fois par an : la terre, la lune et le soleil sont alignés. Or, avec l’équinoxe de printemps, le soleil exerce une attraction plus forte sur la Terre, à l'origine des marées encore plus importantes actuellement en cours.

Vu de la côte : la Normandie à l'heure des grandes marées Source : JT 20h WE

Parmi les nombreuses images marquantes de ces grandes marées figure aussi celle du Crested Eagle, un paquebot à vapeur qui a fait naufrage en 1940 et qui ne se révèle qu'à marée basse sur la plage de Zuydcoote (Nord), quand les coefficients sont élevés, comme ce dimanche. Dans le pays de Caux, où le coefficient était de 103 ce dimanche, les grandes marées contribuent à accentuer les ravages de l'érosion, comme à Tourville.

Pour rappel, le phénomène devrait encore s'intensifier ces prochains jours, avec des coefficients allant jusqu’à 117 attendus mercredi.