"On n'est rien face à l'océan qui se déchaîne" : le littoral en alerte face aux dangers des grandes marées

Si les grandes marées ont déjà débuté, les coefficients vont encore augmenter dans les prochaines heures. De la Gironde à la Seine-Maritime, de Pauillac à Fécamp, une large partie de la côte ouest se retrouve submergée par les eaux. Les autorités appellent à la plus grande prudence face à un phénomène aussi dangereux qu'impressionnant.

Une mer démontée qui se fracasse contre la digue. Sur la côte basque, comme à Biarritz, les grandes marées présentées comme les plus importantes de la décennie attirent les curieux, mais aussi les plus intrépides, quitte à se mettre en danger, comme ce nageur filmé par notre équipe (voir le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article). "On n'est rien face aux éléments, à l'océan qui se déchaîne", reconnaît un passant. Pour limiter les dégâts, d'énormes sacs de sable ont été installés, parvenant pour l'instant à retenir les assauts de l'eau.

Inexorable montée des eaux

Que ce soit sur la façade atlantique ou le long des côtes de la Manche, partout le même spectacle saisissant. À Saint-Valéry-en-Caux, la marée a atteint son pic peu après 12h ce lundi 11 mars. Toute la matinée, les riverains ont scruté la chaussée pour évaluer le danger de cette inexorable montée des eaux. Pour éviter tout accident, la mairie a d'ailleurs décidé de bloquer certaines rues.

À Port-Bail, dans le département de la Manche, une église s'est retrouvée submergée, entourée d'eau. Un phénomène qui joue aussi sur les fleuves, que ce soit à la Seine, à Rouen, ou la Garonne, à Bordeaux. À chaque fois, des quais sont inondés et la circulation est interdite. Enfin, dans le Pas-de-Calais, des habitants, encore traumatisés par des inondations à répétition, s'organisent comme ils peuvent. La marée haute est attendue cette nuit du 11 mars.