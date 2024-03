VIDÉO - Grandes marées "record" : la façade atlantique et la Manche se préparent aux vagues qui vont déferler dimanche

Alerte aux grandes marées ! Dès ce dimanche et pendant trois jours, l'océan doit atteindre une hauteur maximale sur le littoral de l’ouest jusqu'à la mer du Nord. Dans les zones qui ont déjà été inondées, on se prépare au pire, comme vous le montre ce reportage de TF1.

Certains parlent déjà de "la plus grande marée de l'année, voire de la décennie". Dans l’ouest et le nord de la France, les grandes marées sont toujours très attendues en sortie d’hiver, mais celles prévues du 9 au 13 mars 2024 s’annoncent hors norme par leur amplitude, en particulier le 12 mars. Selon les données du Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), le coefficient de marée pourrait atteindre, ce jour-là, le chiffre de 117, synonyme d’un niveau d’eau de six mètres par endroits, tandis que la mer pourrait, par ailleurs, se retirer jusqu’à 5 kilomètres de la côte.

Les habitants du Croisic (Loire-Atlantique), dont le port mesure cinq mètres, ont commencé à se barricader dès ce vendredi matin. "On n'est jamais trop prudent ! Je vois bien ce qui se passe dans certaines régions, avec les conditions de pluies que l'on a actuellement. Avoir de l'eau à l'intérieur des maisons, c'est catastrophique", déclare, au micro de TF1, dans le reportage du 13H visible en tête de cet article, Alain Lavoué, en installant des batardeaux en aluminium et en inox afin d’étanchéiser sa porte.

Mais dans cette commune, les plus exposés sont les commerces du front de mer. "Même avec toutes mes protections, j’ai toujours un peu d’eau dans ma boutique, souffle Yves Galisson, gérant d'un magasin de décoration. J’ai déjà refait l’électricité plusieurs fois… Avant, les submersions, c’était une fois tous les quatre ou cinq ans, mais c’est devenu plus récurrent."

Alain Bourdic, adjoint au maire (SE) aux finances et au développement économique de la ville, ne cache pas non plus son inquiétude : "Entre lundi et mardi, le coefficient sera entre 116 et 117. C’est une marée record. Si elle est associée à du vent, de la houle et une forte pression atmosphérique, ça va impacter beaucoup de commerces sur la commune."

À 110 kilomètres de là, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), la municipalité est aussi mobilisée. Des sacs de sable sont distribués dans tous les restaurants. Pour Marie-Laure Lefevre, qui tient le "Don Carmelo" sur le littoral, c’est indispensable : "Sans ces sacs, la force des vagues peut même détruire nos portes. C’est très impressionnant. Les gens ne se rendent pas compte. Ils viennent voir la mer quand il y a de grandes marées, mais la mer, c’est très, très dangereux."

En effet, quand certains la craignent ou la surveillent comme le lait sur le feu, d’autres la contemplent telle un spectacle, les amateurs prenant d’assaut les lieux privilégiés pour observer la montée des eaux, comme à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et au Mont-Saint-Michel (Manche). Lequel redeviendra exceptionnellement une île pendant ces quelques jours, la presqu’île du Cotentin, à proximité, agissant comme un obstacle qui permet aux ondes de marée de se réfléchir et de s’additionner. Les amplitudes de marées y sont ainsi les plus importantes d’Europe continentale.

D’autres en profiteront pour pêcher à pied un peu plus loin que d'habitude. Pour les ostréiculteurs, les grandes marées font même figure d’aubaine, car elles leur offrent l’opportunité unique d'accéder à des zones inatteignables de leurs parcs à huîtres, recouvertes d’eau en temps normal. C’est précisément ce va-et-vient démesuré que l’on nomme "grande marée", phénomène qui résulte d'un alignement quasi parfait de la Terre, de la Lune et du Soleil.