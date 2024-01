VIDÉO - "On se croirait à la montagne !" : les images rares du Nord de la France sous la neige

Le pays du charbon a changé de couleur : le nord de la France est recouvert d'un manteau blanc ce jeudi. Les paysages sont transformés, au point de permettre de faire du ski pour de vrai sur un terril. Regardez ce reportage de TF1 dans le Nord et le Pas-de-Calais

On se croirait dans les Vosges ou dans le Massif Central. Mais non, nous sommes bien dans le bassin minier, et ce sont bien des terrils, et pas des montagnes blanchies, que montre notre reportage ci-dessus. Avec la neige tombée depuis mercredi, le pays du charbon a changé de couleur et pour ses habitants, c'est toujours une curiosité. Au risque d'être pris de court, comme ces deux promeneurs qui n'avaient pas prévu d'après-ski pour sortir leur chien. Il a tellement neigé mercredi que la piste de ski synthétique du terril de Nœux-les-Mines s'est transformée en vraie station de montagne, permettant à certains, comme le montre notre vidéo, de faire des sauts au-dessus de véritables flocons.

Partout, notamment à la campagne. Le paysage a changé de visage. Et on a du mal à reconnaître la région. "On se croirait plus à la montagne que dans le Nord ! C'est beau", s'enthousiasme une femme face à notre caméra. "Un événement qu'on adore, lance de son côté un homme. Quand il neige, on est un peu comme les enfants. On retrouve le plaisir de ce silence, de ce paysage..."

La neige s'est aussi invitée sur le littoral. À Stella-Plage, juste à côté du Touquet, elle a non seulement recouvert la digue, mais aussi une partie de la plage. "Regardez-moi ça ! C'est très rare de voir la neige sur la plage, ici à Stella, forcément, on n'est pas habitué, donc c'est agréable", souligne un habitant. On ne prévoit plus de chutes de neige ce jeudi après-midi dans le Nord, mais les températures restent en dessous de zéro. De quoi profiter encore un peu de ces paysages glacés.