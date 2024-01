VIDÉO - Ille-et-Vilaine : cette commune en zone inondable n'a plus d'assurance depuis le 1ᵉʳ janvier

En Ille-et-Vilaine, la commune de Guipry-Messac, située en zone inondable, se retrouve comme d'autres en France confrontée à un problème majeur : les assureurs ne veulent plus la couvrir. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Dans la commune bretonne de Guipry-Messac, en Ille-et-Vilaine (35), le fleuve de la Vilaine, gonflée par les précipitations, commence à sortir de son lit. Mais depuis le début de l'année, un autre sujet préoccupe le maire : trouver une assurance. "Ici, il n’y a aucun bâtiment communal qui soit inondé, ironise Thierry Beaujouan, puisque les assureurs ne veulent pas nous assurer les biens immobiliers, prétextant que la commune de Guipry-Messac est inondable".

Depuis le 1ᵉʳ janvier, les bâtiments communaux se retrouvent sans aucune couverture malgré les nombreuses recherches de la mairie. La faute aux images d'inondations et des fortes crues des dernières décennies qui collent à la peau de la petite ville. "Nous sommes en colère parce que c'est dommage qu'aucun assureur ne veuille aujourd'hui assurer son rôle. C'est ça qu'on leur reproche", déplore Thierry Beaujouan, devant une rue inondée.

Le temps presse, car en cas de dégâts sur les biens municipaux, les réparations seront totalement à la charge de la mairie. Une situation qui préoccupe sur place. "C'est révoltant, car s'il y a trop de dégâts, ça peut retomber sur les habitants et ce sont les petits qui vont payer", dénonce par exemple un passant.

Des franchises au prix exorbitant

Il y a quelques semaine, une solution a été trouvée par la mairie voisine de Guignen, sans grande satisfaction. "On n'a pas eu vraiment le choix, et c'est sous contrainte que nous avons souscrit", indique Evelyne Lefeuvre, maire de la commune. Car il s'agit d'une souscription à prix d'or, la seule proposition reçue : une assurance à 43.000 euros par an, contre 13.000 l'année dernière.

Pire encore, les franchises sont démesurées. Sur l'église, par exemple, pour que d'éventuels dégâts soient pris en charge, la commune devrait payer un million d'euros de franchise. "On sait très bien que pendant un an, on assure nos bâtiments, mais qu'on ne fera pas fonctionner en cas de dégâts. Nous sommes en train de payer, nous collectivités, les dégâts aux inondations qui ont lieu partout en France, aux intempéries... Mais est-ce vraiment à nous de payer cela ?", s'interroge la maire. En France, plusieurs centaines de communes se trouveraient sans contrat d'assurance cette année.