Un surprenant tourbillon de foin s'est soudainement levé dans un champ à Étalans (Doubs), alors qu'il n'y avait aucune tempête ou tornade. D'où vient ce phénomène qui a déjà été observé ? Rien de paranormal à cela, il y a une explication physique.

En moins d'une seconde, un tourbillon d'herbe se forme et remonte rapidement sur plusieurs dizaines de mètres. Cette scène étonnante a été filmée par Erwan Bepoix, depuis son tracteur, dans un champ à Étalans (Doubs). "J'ai vu le tourbillon arriver (...) Et puis, il s'est mis à grossir au milieu. C'est assez impressionnant", raconte-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Cet agriculteur observe ce phénomène régulièrement, et ça le gêne dans son travail. "Le problème, c'est qu'il faut recommencer parce qu'on veut ramasser des champs à peu près propres, explique-t-il. Mes grands-parents disaient toujours : 'une fois qu'on voit les tourbillons, il faut se dépêcher de ramasser le foin, parce qu'il pleut toujours derrière'".

Une confrontation de masses d'air

Ces tourbillons de foin se forment en France, mais aussi partout dans le monde, souvent par jour de beau temps au début de l'été. Rien d'étonnant pour ceux qui travaillent la terre : "Quand j'étais paysan, ça arrivait fréquemment", dit un riverain. En revanche, d'autres sont totalement incrédules. "Je ne connais pas du tout ce phénomène, mais je suis impressionnée de voir ça", dit ainsi une retraitée.

Ilyes Ghouil a, lui aussi, été surpris, car le foin s'est envolé sur son toit et sa station météo. "Je l'ai entendu. J'étais à l'intérieur de la maison et justement, j'entendais le foin qui tapait sur le Velux et je me suis tout de suite dit qu'il se passait quelque chose", confie le météorologiste.

Ces tourbillons n'ont rien à voir avec les tornades qui se forment par temps maussade. Là, ils se lèvent par temps calme. Cela se produit en fait quand il y a une forte différence de température entre le sol et l'air ambiant. "Ce contraste de température entre le sol qui se réchauffe très vite et l'air un peu plus frais juste au-dessus provoque cette confrontation de masses d'air. Et ça provoque un tourbillon", détaille Ilyes Ghouil.

Ce phénomène peut être dangereux. Il vaut mieux ne pas s'en approcher, car le vent projette parfois des débris, comme des cailloux.