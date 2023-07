REPORTAGE - Incendies : la stratégie des pompiers français pour maîtriser les feux

Dans les Bouches-du-Rhône, une trentaine d'équipes sont prépositionnées près des zones sensibles afin d'intervenir en moins de dix minutes sur les départs de feu. Dans la salle de commandement, on n'a pas le temps de souffler. Un nouvel incendie est repéré aux abords de Marseille, sur les caméras de vidéosurveillance. Des renforts sont envoyés immédiatement.

"L'objectif est d'évaluer quelles sont les zones en France qui sont le plus à risque pour mettre les moyens là où il y en a besoin", explique Marce Dumas, chef du groupement des opérations, au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est une stratégie nationale, dévoilée en avril dernier. Au total, 3700 pompiers civil et militaire interviennent en renfort durant l'été. Plus de la moitié d'entre eux sont déployés dans les secteurs les plus sensibles, dans le Sud et la Nouvelle-Aquitaine.