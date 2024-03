VIDÉO - "Tout le domaine est inondé" : les viticulteurs de Chablis victimes de la montée des eaux

Dans le département de l'Yonne, toujours placé en vigilance orange ce mardi, la crue du Serein a entraîné des inondations à Chablis. Connue pour son vin, la ville s'est retrouvée les pieds dans l'eau, rendant la circulation impossible dans plusieurs rues. Eux aussi touchés, certains viticulteurs de la commune espèrent que le coût des dégâts ne sera pas trop important.

De l'eau dans le vin. À Chablis (Yonne), le célèbre vignoble fait face aux inondations en raison de la crue du Serein, la rivière qui traverse la ville, placée en vigilance orange par Vigicrues depuis samedi. Depuis, l'eau n'a cessé de monter avant d'atteindre son pic ce mardi matin, submergeant de nombreuses rues, jusqu'à 50 centimètres par endroits. "C'est impressionnant et un peu stressant, surtout pour les personnes âgées", témoigne une habitante.

Des viticulteurs inquiets

"C'est en train de déborder et tout le domaine est inondé, comme vous pouvez le voir", nous montre Thomas Labille, l'un des viticulteurs victimes de la montée des eaux, dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Si ses machines et sa marchandise avaient été surélevées avant l'inondation, les dégâts sont importants.

Les pieds dans l'eau, le jeune exploitant estime à "une bonne journée" le temps nécessaire pour tout nettoyer, avant de "sécher et de voir ce qui a été impacté", souligne-t-il, un brin dépité. En attendant le retour à la normale, les vignerons et les habitants de Chablis restent prudents, eux qui ont déjà connu des crues importantes en 2013 et en 1998.